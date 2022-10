Atp Napoli 2022 | Musetti batte Berrettini in finale e vince torneo

(Di domenica 23 ottobre 2022) LorenzoilAtpndo, nellatutta italiana, Matteonon al meglio per i problemi al piede, in due set con il punteggio di 7 - 6 (7 - 5), 6 - 2 in ...

Il "Maradona del tennis" è Lorenzo Musetti, incoronato sovrano al torneo ATP 250 di Napoli. Il 20enne toscano ha battuto in una finale tutta azzurra un Matteo Berrettini (7-6(5) 6-2 il risultato) comunque da applaudi: il romano col piede malconcio è riuscito a lottare. È il secondo titolo ATP in carriera per il carrarese: il primo era arrivato a luglio nel 500 di Amburgo. Tennis Napoli Cup con un montepremi di 612.000 euro.