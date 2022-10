Spettacoli per famiglie | mostre | formaggi e birre | il week-end in città

(Di sabato 22 ottobre 2022) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate a Bergamo nel fine-settimana. Fra gli appuntamenti spiccanopere la nuova edizione di “Forme”. Da annotare, inoltre, i “Birrifici erranti” in piazzale Alpini e molto altro ancora. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 22 e domenica 23 ottobre. BERGAMO SABATO 22 OTTOBRE – “Forme infinite”, nel-end il mondo delo dà spettacolo a Bergamo – Una mostra inaugura le celebrazioni per i trent’anni della GAMeC – “Anime contemporanee” in mostra allo Spazio Cento4 – Alla Gamec mostra personale di Dora Budor – Viaggio nell’astrattismo degli anni ’50-’70 – Pandemonium Teatro, glidel fine-settimana – Al Tascabile viaggio nell’arte di Maria Clara Quarenghi – Alla ...

LA NAZIONE

... tra il vicolo Perabò e la piazzetta Albuzzi , nel centro storico di Varese, riferimentochi ... La storia dei teatri varesini, il racconto dei prestigiosiche vi si rappresentavano, degli ...La comunicazione ufficiale è arrivata nella giornata di ieri e recita così: 'Si chiamerà Viva Rai2 il nuovo programma di Fiorellola Rai. È questo il titolo che l'Amministratore Delegato Carlo ... ’Educare alla vita buona’: spettacoli per bambini Per la prima volta il premier di centrodestra non è lui, ma del «picconatore» degli ultimi giorni non c’è traccia. Le rassicurazioni a Mattarella sulla politica estera ...A Modena c'è Periferico Festival, manifestazione internazionale che porta l'arte nello spazio urbano. Elisabetta Consonni mette in scena un’indagine coreografica sul ruolo delle donne ...