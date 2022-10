Pagelle Milan-Monza 4-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ilconquista altri tre punti e riaggancia la vetta della classifica, almeno per una notte. I rossoneri battono ilper 4-1 nell’anticipo dell’undicesima giornata di/23 riuscendo anche a preservare energie importanti in vista della Champions League. Mister Pioli opta per un ampio turnover, lasciando inizialmente in panchina tra gli altri Leao, Giroud e Tonali, ma la scena se la prende uno strepitoso Diaz. Il numero 10 stappa il match al 16? con un’altra azione in solitaria, simile alla rete segnata alla Juventus, raccogliendo a metà campo un lancio del portiere Tatarusanu. L’estremo difensore risponde presente su Sensi e Carlos Augusto, poi Diaz mette il punto esclamativo al 40? con un diagonale che fulmina Di Gregorio sul suggerimento di Origi. La serata del trequartista del ...

