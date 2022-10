Myss Keta | in rotazione il singolo “Scandalosa” con il cameo dell’attrice hard Malena

(Di sabato 22 ottobre 2022) foto di Dario PigatoMILANO – Dopo il coup de théâtre durante una lunga intervista, in diretta su TikTok il 20 ottobre, che ha rivelato al mondo chi si cela dietro la mascherina più famosa d’Italia, confermando ciò che in molti sospettavano da tempo, ovvero che M¥SSè in realtà Miss Piggy dei Muppets, è inda ieri su tutte le radio, brano estratto da CLUB TOPPERIA, l’ultimo fiammeggiante album della Regina di Porta Venezia uscito lo scorso 27 maggio per Island Records/Universal Music Italia e anticipato dalFINIMONDO, uno dei singoli più suonati dalle radio per tutta l’estate, certificato Disco di Platino. Prodotta da ZEF con alcune incursioni di RIVA e ildella più conturbante e “sfacciata” delle attriciitaliane,la ...

Amici, LDA rompe il silenzio dopo il ricovero/ "Tornerò più forte di prima" Tra gli ex Amici 21 previsti a Sanremo 2023, anche LDA Poi vi sarebbero i duetti provinati a Sanremo 2023 dicon ...Irene forse è troppo piccola e ingenua per capiree disinnesca l'unica cosa buona di Pazzeska , l'ironica sensualità del testo e della performance. Annichilenti per l'autolesionismo, che ...Alex e Sissi sarebbero tra i cantanti in lizza per la partecipazione a Sanremo 2023: tra gli altri papabili concorrenti del Festival, LDA di Amici 21 ...Myss Keta annuncia che si toglierà la maschera in una live su TikTok, ma trolla tutti. Ecco cos'è successo e il testo del nuovo singolo Scandalosa ...