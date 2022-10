Motomondiale | Gp Malesia Pole e record della pista per Foggia in Moto3

DIRETTA MOTOGP: LA STORIA DEL GPIn attesa di vivere questa grande giornata della diretta MotoGp , facciamo un breve riassunto della storia delin. Una storia piuttosto ...L'italiano della Leopard partirà davanti a tutti a Sepang, quindo Migno SEPANG () - Dennis Foggia (Leopard) partirà in pole position nel Gran Premio delladi Moto3 in programma domani a Sepang. Il pilota italiano ha battuto anche il record della pista (2'11"411) e ha messo in fila quattro spagnoli: Izan Guevara (+0"224), Sergio Garcia (GasGas, +...L'italiano della Leopard partirà davanti a tutti a Sepang, quindo Migno SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) - Dennis Foggia (Leopard) partirà in ...A Sepang si definisce la griglia di partenza del Gp di domenica. Il pilota della Ducati a caccia di uno dei due posti per giocarsi la pole ...