Breve storia triste. "Quando non segno, la sera non chiudo occhio. Sto lì a letto, supino, al buio, con gli occhi aperti verso il soffitto, e rivedo mentalmente tutti i novanta minuti. Azione dopo ...Breve storia triste. "Quando non segno, la sera non chiudo occhio. Sto lì a letto, supino, al buio, con gli occhi aperti verso il soffitto, e rivedo mentalmente tutti i novanta minuti. Azione dopo ... L’ossessione di Satriano: "Se non segno non dormo. Torno all'Inter per giocare"