LIVE MotoGP | GP Malesia 2022 in DIRETTA | Bagnaia subito davanti a tutti | Bastianini sale in seconda posizione

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA05.27 Il passo del torinese, leader della classifica generale, è stato decisamente migliore rispetto a quello del rivale Fabio Quartararo in questa prima sessione del day-2 in. 05.25 Meno di un quarto d’ora alla bandiera a scacchi di questa FP3,potrebbe effettuare un nuovo time-attack. 05.23 ENEA! 1’59?22 per l’alfiere del Team Gresini cheal secondo posto della combinata. 05.21 Scivolata per Fabio Di Giannantonio, attualmente diciassettesimo (2’00?552). 05.19 Miguel Oira fa segnare un 1’50?756 che lo porta in ottavaprovvisoria nella combinata. 05.17 Siamo arrivati a metà di questa FP3, questa la situazione della sessione corrente: 1 63 F.1:59.167 2 43 J. ...