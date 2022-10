LIVE GP USA | segui le prove libere 3 in diretta

Scatta il terzo turno di prove libere del GP degli Stati Uni ti. Venerdì le Ferrari hanno fatto la voce grossa con Sainz nelle FP1 e Leclerc nelle FP2. Il monegasco seppur è stato il più veloce in ...Se, poi, il Canada a sorpresa cadesse con gli, subendo almeno 4 mete e senza raccogliere bonus, allora la classifica avulsa sarebbe decisiva, con le azzurre che potrebbero sognare anche un primo ...Sul circuito di Austin le monoposto scendono in pista, dalle ore 21, per l'ultima sessione di giri liberi del weekend ...(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Molte grazie Antony Blinken. Sai che gli Stati Uniti e tutti i nostri partner della Nato possono contare su di noi per sostenere al meglio il coraggioso popolo ucraino e raffo ...