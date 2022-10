LIVE – Berrettini-McDonald | semifinale Atp Napoli 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ile latestuale di, incontro valevole per il penultimo atto del torneo ATP 250 di(cemento outdoor). Per Matteo, oltre a mettere in cascina punti importanti per le Finals di fine anno a Torino, l’obiettivo è la quarta finale della stagione, la prima dopo quella raggiunta (e persa) sul rosso di Gstaad a fine luglio. Tra lui e l’ultimo atto di domenica contro uno tra il serbo Kecmanovic o il connazionale Musetti, c’è lo statunitense. Quest’ultimo ha sorpreso tutti questa settimana andando a fare fuori lo spagnolo Bautista Agut allo di ottavi di finale. L’azzurro partirà nettamente con i favori del pronostico, a maggior ragione qualora dovesse esprimere illlo mostrato nei ...

Matteoha vinto e convinto nei primi due turni contro Roberto Carballes Baena e Taro Daniel, non perdendo mai il servizio e concedendo appena una palla break contro lo spagnolo e nessuna contro il ...OA Sport vi offre la DIRETTAdi Musetti - Kecmanivic , semifinale del torneo ATP 250 di ... preceduta dal doppio Dodig/Krajicek - Sonego/Vavassori e dall'altra semifinale- McDonald (...Matteo Berrettini : “Ho giocato un’ottima partita. Lui ci ha provato ma non c’è riuscito: l’avevo preparata bene. Quando arrivi in fondo in un torneo vuol dire che stai giocando bene, la… Leggi .... Il berretto di Squille premiato nella categoria best director e best cinematography. Il primo corto prodotto da Teatro Ricciardi di Capua insieme ad Anacleto Produzioni vince il contest Venice Film ...