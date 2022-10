Laika | una maschera-riflesso della rabbia sociale | “tutti i rifugiati sono i benvenuti ”

Leggi su velvetmag

(Di sabato 22 ottobre 2022) Alla Festa del Cinema di Roma Antonio Valerio Spera è entrato in punta di piedi nella vita di. L’artista ha colto in profondità le tematiche di denuncia camuffando la sua stessa identità. Life is (not) a game è il documentario che le ha dedicato. Antonio Valerio Spera ha scelto di esplorare la vita di “un’attacchina“ che, fino a pochi anni fa era nota solo nell’area romana, per poi diventare una celebrità grazie ai suoi poster e murales realizzati di notte, che danno spesso il buongiorno ai cittadiniCapitale e ‘disturbando’ le cariche di potere. Courtesy of Press Officeè una misteriosa autrice di una serie di opere che da tre anni spuntano sui muri di Roma e che, oltre allo pseudonimo, proteggere l’identità con unabianca, una parrucca rossa e un distorsore digitale...