Juve | riecco Chiesa | test in famiglia al JTC Com’è andata

(Di sabato 22 ottobre 2022)al lavoro. Per l’esterno oggiinal JTC:andato il ritorno in campo Federicoha superato in pieno ilsvolto oggi alla Continassa per capire le sue condizioni dopo il graduale ritorno in gruppo post rottura del crociato. L’esterno offensivo della, stando a quanto riferito da Gazzetta.it, ha giocato 45 minuti nella partitella tra i giocatori che non sono scesi in campo con l’Empoli e la Primavera. L’ex viola ha segnato una doppietta nel 7-1 finale. Gli altri gol sono stati di Cerri (tripletta), Miretti e Lipari. L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juventus può ufficialmente certificare che Federico Chiesa è tornato. Nel test interno organizzato oggi proprio per testare il suo recupero atletico l'esterno italiano si è fatto trovare pronto