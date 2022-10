Inter | Gazzetta | “Lautaro per la rincorsa scudetto”

Leggi su seriea24

(Di sabato 22 ottobre 2022)- Come riporta ad oggi lala squadradeve davvero contare in maniera importante sulla sua fase offensiva. “Trend Serve un filotto. Un filotto dell’e uno di. E sì che le cose spesso coincidono. Il Toro viene da due gol consecutivi, dopo un’astinenza durata poco meno di due mesi. Gli capita spesso, di andare a strappi. Ora l’argentino è dentro un allungo che, fossimo al Giro d’Italia, lo definiremmo potenzialmente decisivo. Sembra di rivedere quanto accaduto la scorsa stagione, quando– limitandosi al solo campionato – segnò 5 gol in 6 gare tra la 2a e la 7a giornata, poi 5 in altrettante partite tra la 13a e la 18a, infine altri 5 in 6 match tra la 33a e la 37a. Il ferro è caldo, Inzaghi vuole batterlo. E per la ...