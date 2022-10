Il Foro Italico diventa palestra | Cairo | ' I giovani così crescono'

(Di sabato 22 ottobre 2022) per tutti i gusti — L'organizzazione curata da Rcs Sports & Events e da La Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Regione Siciliana e Sport e Salute, intorno al palco, ha piazzato diciassette ...

I 40.000 metri quadrati delpalermitano, per un lungo weekend, si trasformano in una grande palestra a cielo aperto. Merito dei SeeSicily Gazzetta Sports Days: dopo la cerimonia di ...Fiumi di parole, uno più affascinante dell'altro. Sono quelli che scorrono durante la prima giornata dei talk dei SeeSicily Gazzetta Sports Days alla Palermo Sport Tourism Arena, al, sul lungomare cittadino. Mentre tutt'intorno centinaia di bambini e di ragazzi prendono d'assalto i 17 camp allestiti per provare altrettante discipline. Si prosegue sabato e domenica: ...E’ stata attenuta ieri in Tribunale dal Gip Antonia Aracri la misura cautelare degli arresti domiciliari a carico di Antonio Russo, 29enne residente a Piano di Mommio indagato dalla Dda di Firenze nel ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-7944d549-9f9b-be94-436c-1114e6e7a2 ...