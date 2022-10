Atp Napoli 2022 | Musetti | “Domani spero di far emozionare il pubblico”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Lorenzoha conquistato la seconda finale della carriera battendo Miomir Kecmanovic eaffronterà Matteo Berrettini in una sfida tutta italiana. Queste le dichiarazioni del tennista di Carrara a fine partita: “Sono molto contento della prestazione di oggi, c’è tanta gente che ci supporta, è molto bello giocare qua, si gioca in casa. Ho giocato veramente un gran tennis sin dall’inizio, anche lui ha iniziato molto bene, mi toglieva tanto il tempo, una cosa che a me dà particolarmente fastidio. Ho gestito bene con il servizio e con i pochi errori gratuiti, i miglioramenti sul dritto si vedono. Sono contentissimo di essere arrivato in finale”. “Ho cercato di variare il servizio il più possibile, per non dargli il punto di riferimento. Sono stato bravo a mantenere la calma e a tenere il break fino alla fine servendo veramente bene. La finale ...

... presso il Tennis Club(Lungomare di via Caracciolo - Rotonda Diaz), nel cuore pulsante della prima edizione dellaTennisCup 250 By Banca di Credito Popolare. 'Lo sport per me è ...... approdato con percorso netto in finale alla TennisCup by Banca di Credito Popolare, nuovo250 dotato di un montepremi di 612.000 euro che si avvia alla conclusione sul cemento all'aperto ...Lorenzo Musetti ha parlato subito dopo la sua semifinale della prestazione e della partita di domani contro Matteo Berrettini.Come il più abile dei giocolieri il ventenne Lorenzo Musetti ha mandato rapidamente in confusione Kecmanovic, sino a ieri autore di un torneo dove aveva lasciato poco o nulla agli avversari. Due set p ...