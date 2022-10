Ascolti TV analisi 21 ottobre | “Tale e quale show” fa il botto e stacca “Viola come il mare” Effetto Meloni | record per “Fratelli di Crozza” e “Propaganda Live” Gruber super

(Di sabato 22 ottobre 2022)al top, telegiornali caldi con la formazione del governo: su Rai1 Tg1 delle 20.00 a 5,051 milioni e 26,54%; “Soliti Ignoti” 4,226 milioni e 21,1%. “” 4,054 milioni e 24,32%, “Reazione a catena” (2° parte) a 4,012 milioni e 24,3%. Tg5 a 4,008 milioni e 20,8% Un po’ di autunno vero al nord, ma condizioni climatiche ancora favorevoli al fuori porta e al fuori casa in larga parte dello Stivale. Venerdì 21Giorgiaed il nuovo governo di centro destra (con Gennaro Sangiuliano, direttore del Tg2, chiamato al ministero della Cultura) hanno occupato il racconto della politica in tv dalla mattina a tarda notte. In prima serata si è ripetuta la sfida delle tre settimane precedenti. Rai1 ha schierato la nuova puntata di ...

... sarebbe solo un problema di tempo, il TG1 accusa un calo diimportante e prima o poi il ... Indimenticabile invece, almeno per noi cronisti, l'dettagliatissima che nel 2010, in occasione ......di questi argomenti ci racconteranno stasera i Fratelli di Crozza Insieme al successo di(... l'pungente e l'inconfondibile satira sull'attualità politica e sociale del nostro Paese. ...Ascolti TV analisi 21 ottobre: Carlo Conti fa il botto e distacca Can Yaman e Francesca Chillemi. Effetto Meloni: record per Crozza e Zoro. E Gruber fa 8 e mezzo Su Rai1 “Tale e quale Show” guadagna d ...L’appuntamento con Audrey Fleurot mantiene il bacino di spettatori ma stavolta batte Canale5, che ha proposto “Il Divin Codino”.