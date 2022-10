Verissimo | tra gli ospiti del week-end Heather Parisi | Dodi Battaglia e Stefania Orlando

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 21 ottobre 2022), tra glidel-end di Silvia Toffanin:e il Campione Olimpico Gianmarco Tamberi con la moglie Chiara Il 22 e il 23 ottobre, alle ore 16.30, doppio appuntamento con. Sabato: Qualche settimana faha fatto preoccupare i suoi fan per un malore avuto in concerto a Bologna. Sabato, il mitico chitarrista dei Pooh, sarà aper raccontare cosa sia successo e come stia adesso.(foto Domenico Fuggiano)Silvia Toffanin accoglierà, inoltre,, che sta affrontando la separazione dal ...