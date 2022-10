Uno chef stellato campano a sostegno della ‘sovranità alimentare’ meloniana

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiIl varo di un Governo è da sempre il momento in cui si apre anche un dibattito sui ministri nominati, su quelli mancati e sulle tipologie di deleghe assegnate dal premier. Del neo Consiglio dei Ministri targato Meloni, al di là dei nomi, più o meno preannunciati, hanno colpito anche alcune nuove denominazioni di ministeri che hanno un chiaro gusto retrò. Tra questi spicca il ‘Ministero delle imprese e del Made in Italy’ (una concessione alla perfida Albione o forse un consolidamento delle posizioni atlantiste) piuttosto che un più italico ma pure più cacofonico ‘fatto in Italia’. Ma il dicastero che ha acceso maggiormente il dibattitto social-politico è stato quello denominato ‘dell’agricoltura e sovranitàche ha indubbiamente messo in risalto proprio il concetto di sovranità tanto caro alle destre del passato ma anche a quelle ...