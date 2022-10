Un ristorante che sparisce ogni notte | non puoi perdertelo

La direzione del, in un post su Facebook del 15 ottobre, aggiunge"corrisponde a veritàil giorno del pranzo sia intervenuto, presso il, personale medico del 118, ...Quelloera il Km 0 per necessità rappresenta, oggi, una pratica ambita ed ecostenibile". IlArchigusto di Crescentino ha interpretato questa tendenza elaborando per la cena ecumenica ...Cinquantacinque anni, di Pordenone, sposato con un figlio, laureato in Lettere moderne all’università di Trieste, Luca Ciriani fino a ieri era il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato ...Il web è stato invaso dalla notizia di una maxi intossicazione alimentare a Gubbio che avrebbe coinvolto 40 persone, ecco cosa è successo ...