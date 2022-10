Truffa delle bollette | prestate attenzione | vi ingannano con questo stratagemma

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A causa degli aumenti dei prezzi di luce e gas, molte persone rischiano di cadere all’interno della. I consumatori sono attirati da un inganno bello e buono: ecco che cosa devi sapere. La maggior partepersone è alle prese con rincari esorbitanti per quanto riguarda ledi luce e gas. Una situazione che è degenerata con l’invasione della Russia in Ucraina che ha provocato inflazione e crisi energetica. Proprio permotivo molti cittadini sono alle prese con il risparmio. Ma occhio alle truffe, sono all’ordine del giorno. fonte foto: AdobeStockDa inizio anno si è registrato un rincaro crescente sulla corrente elettrica e sul gas. Lesono diventata esose ed insostenibili per la maggior parte di ...

Secondo la Società di Geriatria più di 600000 anziane sono vittime di, 25000 hanno subìto ...ai quali poi si aggiungo anche vicini di casa e badanti che trovano terreno fertile per abusare...La misura, assunta anche in considerazioneprevisioni meteorologiche per la prossima ... Si finge mediatore per l'acquisto di orologi di lusso,da mezzo milione di euro: per l'autore del ...A causa degli aumenti dei prezzi di luce e gas, molte persone rischiano di cadere all'interno della truffa delle bollette: ecco l'inganno.E' comparso stamani davanti alla Corte d'Appello di Milano Craig Auringer, il canadese di 52 anni, residente in Inghilterra, arrestato il 17 ottobre in centro a Milano su mandato della Procura di New ...