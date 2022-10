Tribunale di Vallo | Cardamone A P D S | “Processi lunghi e organico carente | intervenga il Ministero”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Urge un intervento deldella Giustizia potenziare ildidella Lucania nella riduzione dei tempi deiche sono eccessivamentee nel potenziamento della presenza di personale negli uffici giudiziari che sono sotto”. È quanto denuncia e chiede aldella Giustizia, il presidente dell’associazione degli Avvocati Penalisti del Distretto di Salerno, l’avvocato cassazionista Matteo, che interviene sullo stato in cui versa ildidella Lucania che, come sottolinea lo stesso presidente dell’Apds- “costituisce un avamposto della Giustizia vicina ai cittadini”. “È fondamentale-dice il presidente ...

