Tjaland | il cugino di Haaland in gol da centrocampo VIDEO

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Buon sangue non mente: Albert, parente di Erlingha già segnato gol come suoal Molde II, uno dei club in cui...

Tiscali

Albert, 18 anni,di Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha messo in mostra le sue qualità segnando da centrocampo. Durante la partita tra il suo Molde II e l'Hodd II,ha ...Albert, parente di Erling Haaland ha già segnato gol come suoal Molde II, uno dei club in cui l'attaccante del City ha iniziato la ... Haaland buon sangue non mente, guardate cosa combina il cugino Albert Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Albert Tjaland, 18 anni, cugino di Erling Haaland, attaccante del Manchester City, ha messo in mostra le sue qualità segnando da centrocampo.