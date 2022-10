Terremoto in Italia all’alba di oggi | paura tra la popolazione | gente in strada

(Di venerdì 21 ottobre 2022)a Firenze del 21 ottobre 2022. Momenti di alta tensione a Firenze dove alle prime ore del mattino, un paio di scosse sono state registrate nel nord della città. Con epicentro vicino a Borgo San Lorenzo, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) ha registrato una magnitudo di 3.4 alle 5:49 del mattino del 21 ottobre 2022.tra laper il forte rumore e la scossa, tuttavia non sembrano essere stati segnalati danni a cose o persone. A dare comunicazione della situazione ci ha pensato per primo il governatore della regione Toscana, Giani. Poco dopo arrivano le parole di Paolo Omoboni, il sindaco di Borgo San Lorenzo (Firenze), il comune colpito maggiormente dal sisma: “Al momento non ci sono segnalazioni di danni. Stando questa situazione le scuole saranno aperte”. A seguire è la volta di Dario ...

