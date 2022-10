Sala | “San Siro verrà utilizzato fino al 2027 Zhang? Finora ha fatto il bene dell’Inter”

Leggi su sportface

Il sindaco di Milano Beppe, come riportato da 'Askanews', è tornato a parlare della procedura che dovrebbe dare il via libera alla costruzione del nuovo stadio di Inter e Milan: "Sono abituato ad affrontare le cose tecnicamente, Sanusatoal. Se arriveranno proposte, ne parleremo ma non possiamo tenerlo aperto per tre anni. C'è bisogno di una programmazione, un contratto che vieneadesso entrerebbe in funzione nel 2028. Sul nuovo stadio sono fiducioso, è un procedimento normato a livello nazionale. Il dibattito pubblico non è una perdita di tempo: se arrivano delle istanze dobbiamo decidere se accoglierle o meno e spiegare il perché. E' un lavoro tecnico".