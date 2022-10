Morti sul lavoro | la fiaccolata dei sindacati a Milano | “Non sono numeri ma persone Servono più ispezioni e pene certe per gli imprenditori”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Vogliamo che la materia della sicurezza sulentri nei programmi scolastici”. Lo dicono i sindacalisti della Cgil, Cisl e Uil diche giovedì sera hanno marciato con le fiaccole da piazza Mercanti a piazza della Scala per dire “basta allesul”. Dopo la pandemia, idelle vittime e degli infortunitornati a crescere. “Nonda paese civile” dicono i sindacalisti citando il dato nazionale: “Treal giorno in Italia dall’inizio dell’anno”. Le causediverse. Dalla mancanza di una cultura della sicurezza alla precarietà delle condizioni contrattuali. “C’è tanta paura a denunciare perché in molti si sentono sotto pressione e la sicurezza viene sacrificata sull’altare della produzione”. Che ...

CremonaOggi

Quasi settemila operaid'affanno e di omessa sicurezza, api sacrificabili di alveari ... Il Brasile siede sempresuo scranno, in attesa che gli altri si facciano avanti. L'Argentina di Messi ......come la piantagione venga ingiustificatamente demonizzata nonostante provochi pochissimeper ...che la mossa limiterebbe la capacità dell'agenzia di collaborare con i colombiani nelle indagini... Dramma morti sul lavoro: 4 solo negli ultimi 3 mesi Identificato l'uomo trovato morto nel fiume Mella, giovedì pomeriggio a Brescia: è il 64enne Aurelio Bertoletti di Urago Mella, di cui non si avevano notizie da un paio di giorni. I familiari ne aveva ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...