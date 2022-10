Meloni è al Quirinale per l’incarico

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato per le ore 16.30, al Palazzo del, Giorgiaa conclusione delle consultazioni. «È andata bene. Le idee sono abbastanza chiare», ha detto la leader di FdI rispondendo in merito al rapidissimo colloquio con il capo dello Stato di questa mattina. «Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia - spiega su Twitter Silvio Berlusconi -, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita»

... potrebbe diventare ministro del Mezzogiorno del governo guidato da Giorgia. Eppure in ... Italia Sud chiama Nord: il debutto aldei parlamentari di Cateno De Luca Vanessa Ricciardi Un ...Il direttore del fattoquotidiano.it Peter Gomez commenta in collegamento con Tagadà su La7 le parole di Giorgiain: 'È la prima che è riuscita a domare Berlusconi'. Il giornalista senza alcuna esitazione analizza il discorso della leader di Fratelli d'Italia e spiega: 'Forza Italia continua a ...Roma, 21 ott. (Adnkronos) - La premier in pectore Giorgia Meloni sta lasciando Montecitorio diretta al Quirinale. Ai cronisti che le hanno fatto l'in bocca al lupo, ha risposto con un grande sorriso e ...Sette minuti. Il recupero di una partita di calcio. Tanto sono durate stamattina le consultazioni del centrodestra col Presidente Mattarella, le più rapide della storia della ...