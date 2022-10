Lukic | «A Monza non fu ammutinamento Tutti sapevano | Juric per primo»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 21 ottobre 2022) A metà agosto nel Torino scoppiò il caso. Il giocatore granata non partì con la squadra per la trasferta a. Si disse, all’epoca, che il motivo era una rottura con il presidente Cairo per il rinnovo:voleva lasciare il Torino. Intervistato da La Stampa,smentisce si sia trattato di un. «per: la mattina della partenza per il nostro debutto in campionato aho parlato con il tecnico al Fila e gli ho detto che non sarei stato me stesso al 100 per cento. “Vai a casa…”, la sua risposta… Non si può parlare di, non è corretto: dovevo essere onesto con i compagni e con i tifosi. Quelle erano, per me, ore particolari». C’era di ...