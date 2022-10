LIVE F1 | GP USA 2022 in DIRETTA | si comincia alle 21 00 con la FP1 | Shwartzman al posto di Leclerc sulla Ferrari

(Di venerdì 21 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.53 CLASSIFICA MONDIALE PILOTI: 1 Max Verstappen NED RED BULL RACING RBPT 366 2 Sergio Perez MEX RED BULL RACING RBPT 2533 CharlesMON252 4 George Russell GBR MERCEDES 2075 Carlos Sainz ESP202 6 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 180 7 Lando Norris GBR MCLAREN MERCEDES 101 8 Esteban Ocon FRA ALPINE RENAULT 78 9 Fernando Alonso ESP ALPINE RENAULT 65 10 Valtteri Bottas FIN ALFA ROMEO46 11 Sebastian Vettel GER ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 32 12 Daniel Ricciardo AUS MCLAREN MERCEDES 29 13 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI RBPT 23 14 Kevin Magnussen DEN HAAS22 15 Lance Stroll CAN ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES 13 16 Mick Schumacher GER HAAS12 17 Yuki Tsunoda JPN ALPHATAURI ...

... si è spinto anche a unsegreto per lanciare il disco in cui per la prima volta è Davide ... resi anche incomprensibili non solo dai suoni chema anche dal vocabolario poco accessibile a chi ...... come ormai siamo ampiamente abituati: per il Gran Premio deglic'è da segnalare inoltre che, ... Diretta Formula 1/ Prove liberee streaming video: cronaca (Gp Giappone 2022) Ricordiamo che lo ...Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 GP Usa 2022 Austin live streaming video tv: orari, cronaca, tempi e classifica, oggi venerdì 21 ottobre.Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Allarme aereo a Kiev. Esplosioni a Kharkiv. LIVE ...