Kevin Spacey | schiaffo al MeToo | “Non molestò il minorenne” L’attore prosciolto dalle accuse

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Roma, 21 ott —nonAnthony Rapp nel 1986, quando avevano rispettivamente 26 e 14 anni. Cadono le gravissimedi pedofilia perde I soliti sospetti e L.A. Confidential che 5 anni fa ne avevano causato l’allontanamento con infamia dal carrozzone hollywoodiano. I giurati hanno impiegato meno di un’ora e mezza per stabilire che Rapp non è riuscito a dimostrare chelo avesse «toccato in parti intime o sessuali». Alla lettura del verdettooggi 63enne ha abbracciato in silenzio i propri avvocati e non ha rilasciato dichiarazioni.“nonRapp” Rapp aveva accusato la star di House of Cards di essergli saltato addosso nel corso di ...