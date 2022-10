Kevin Spacey | per la giuria non è responsabile degli abusi sessuali a Anthony Rapp

(Di venerdì 21 ottobre 2022)ha vinto la causa intentata contro di lui da, lalo ha ritenuto nondopo un processo durato settimane. Dopo un processo durato tre settimane, unaha ritenutonon colpevole dicontri. Nel 2017,ha accusato per la prima voltadi aggressione sessuale in un articolo di Buzz che descriveva un incidente in cuiavrebbe bloccato a letto l'attore, allora minorenne, durante una festa. L'aggressione sarebbe avvenuta nell'appartamento di ...

Assolto dall'accusa di molestie sessuali, ma con una carriera rovinata.è forse la vittima più illustre, a livello professionale, del fumus persecutionis da #MeToo un tanto al chilo sviluppatosi a seguito del caso Weinstein. Proprio cinque anni fa " ottobre ...Esattamente 5 anni come un fulmine a ciel sereno arrivò la denuncia per molestie sessuali dell'attore Anthony Rapp nei confronti di, una delle star hollywoodiane più amate ed apprezzate. A distanza di 5 anni arriva la tanto attesa sentenza che scagiona il protagonista di 'American Beauty' da qualsiasi accusa, anche ...Kevin Spacey prosciolto dall’accusa di molestie a Anthony Rapp, ma tornerà presto alla sbarra A cinque anni dal #MeToo, Kevin Spacey è stato prosciolto dall’accusa di molestie ai danni di Anthony Rapp ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...