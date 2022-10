Juventus-Empoli 4-0 | Kean | “Ho vissuto un momento difficile | il gruppo mi ha aiutato”

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 ottobre 2022) “Dobbiamo continuare così, perché i punti fatti fino a ora non ci bastavano e ora dobbiamo andare avanti su questa strada. Ci siamo guardati tutti in faccia prima della partita, ci siamo detti che non dobbiamo mollare un metro, dobbiamo dare tutto per i tifosi”. Così l’autore del primo gol in4-0, Moise, che non nasconde anche qualche difficoltà vissuta in avvio di stagione: “All’inizio non è stato facile, sono andato un po’ in difficoltà, i compagni mi hannotantissimo. Mi sono sempre messo a lavoro nonostante quello che dicevano fuori, ho voluto dimostrare in campo. Ilfa tanto e sono riuscito a capirlo, mi sono stati vicino. Spero di continuare a dargli una mano”. E su qualche fischio sentito allo Stadium: “Fischi? Non li ho sentiti, pensavo solo a giocare”. ...