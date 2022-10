Calciomercato.com

Sugli esterni lasi troverà totalmente sguarnita e anche ora non brilla per solidità. Di sicuro serviranno almeno due colpi, uno più esperto e l'altro giovane ma già pronto per giocare ad alti ...Che guarda già al prossimo mese di gennaio dove ci potrebbero essere delle novità importanti, non solo in entrata ma soprattutto per diversi movimenti in uscita che potrebbero aprire un... Juve, asse caldo con l'Empoli: non solo Parisi, ecco tutti i nomi sul tavolo Adesso tocca a Moise Kean. Come racconta il Corriere dello Sport, Allegri gli darà nuovamente un'occasione in questa Juve: questa seconda esperienza ...La Juventus deve intervenire in maniera massiccia sulle fasce, c'è anche Parisi tra gli obiettivi: possibili affare in vista con l'Empoli ...