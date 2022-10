Intossicazioni e camera iperbarica

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Nelladi Habilita Zingonia, le tipologie di pazienti variano a seconda dei periodi storici. Fino a qualche anno fa, venivano principalmente trattati soggetti vittime di intossicazione da monossido di carbonio, provocata principalmente dal malfunzionamento dei sistemi di produzione dell’acqua calda, soprattutto quando questi erano collocati in bagno. Successivamente, grazie al divieto di utilizzo dei sistemi più vecchi per il riscaldamento dell’acqua, il numero di intossicati legati a questa causa è calato fino a scomparire. Sono però cresciuti i casi di famiglie intossicate a causa del malfunzionamento delle caldaie aperte, ma fortunatamente anche questi vecchi impianti sono oggi usciti dal mercato. Negli ultimi anni si è invece assistito a un progressivo incremento di pazienti intossicati dalle esalazioni di bracieri utilizzati ...

Tag24

... incontro a Vercelli Ogni anno si verificano in Italia centinaia di casi dida ... in collaborazione con gli Ordini professionali e l'ANACI e con il patrocinio delladi Commercio, ...... vomito, problemi intestinali, secchezza delle fauci e difficoltà a urinare per... La mandragora compare anche fra le piante magiche del romanzo fantasy ' Harry Potter e ladei ... Varese intossicazione alimentare: sintomi dopo un piatto di lasagne A Varese una comitiva di 57 turisti spagnoli è stata soccorsa dopo un'intossicazione alimentare causata dal pranzo a base di lasagne.MUTTENZ - Un uomo di 36 anni è stato trovato in stato apatico ieri sera in un appartamento di Muttenz (BL). Gli esami svolti hanno rilevato un livello massicciamente elevato di monossido di carbonio n ...