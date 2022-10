Il Milan dedica l'area allenamento portieri di Milanello a Vecchi Maldini | 'Per tutti un eroe | per noi un amico'

DAZN

La Roma ha 15mila abbonati in più, il7300, la Lazio quasi 6mila. Saldo negativo per Atalanta, Bologna, Fiorentina e soprattutto ... La Repubblicaun focus al tema. Ad ogni partita di Serie ...Assieme guardarono- Porto, finale Supercoppa. Pacche sulle spalle, fuochi d'artificio. Più ... Conoscendo i suoi gusti, Berlusconi gli regalò un fucile Beretta conincisa. Di tutti questi ... Diretta Milan-Juventus Women: formazioni e dove vederla in tv e live streaming Il Milan ha dedicato l'area allenamento portieri di Milanello allo scomparso Villiam Vecchi, ex estremo difensore e storico preparatore dei rossoneri. Una targa è stata apposta nel centro sportivo di ...La Gazzetta dello Sport questa mattina in edicola dedica un grande approfondimento a Gerry Cardinale, nuovo proprietario del Milan, e lascia a lui dello spazio anche in prima pagina.