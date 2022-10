GF Vip | Amaurys esplode con Charlie | «Tuttologo de ’sta minc*ia Mi sono rotto il c*zzo di te!» Sfiorato lo scontro fisico – Video

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 ottobre 2022)- US Endemol Shine Altro che allegria, quando servePerez sa usare anche l’ira cubana. Nella notte, al Grande Fratello Vip, l’uomo si è infatti reso protagonista di una bruttissima discussione, al limite dello, conGnocchi. Veri e propri momenti di tensione non ripresi dalla regia, che però ha lasciato inavvertitamente (?) accesi i microfoni dei due litiganti, dando modo in parte di assistere allo “spettacolo”. Secondo quanto ricostruito dai concorrenti,si è imbestialito appenaha chiesto a lui, a Patrizia e a Wilma di non parlare più di Marco, dato che stavano cercando di trovare per l’ennesima volta, dopo il confronto avuto con lui, una scusa al loro comportamento in casa. A quel punto, Perez non ci ha visto ...