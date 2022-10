Francesco investito su un' arteria mortale Roma ' maglia nera' d' Europa

ROMA - Si terranno domani, sabato 22 ottobre, i funerali del 18enne Francesco Valdiserri, il giovane investito e ucciso in via Cristoforo Colombo, figlio di una coppia di giornalisti del Corriere del ...La 23enne che lo ha investito è stata arrestata dopo essere risultata positiva agli esami tossicologici e alcolemici. Stando alle indagini pare che in passato alla ragazza fosse stata già sospesa la p ...