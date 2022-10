Emigratis | i soldi ' scroccati' da Pio e Amedeo per la costruzioni dei pozzi d' acqua in Kenya

Tanta comicità con Pio e Amedeo ma anche tanta solidarietà. Si è concluso il viaggio televisivo di "" durante il ...... destinati ad AMREF per costruire pozzi di acqua potabile in Kenya Tutti i bonifici "scroccati" da Pio e Amedeo agli ospiti dell'ultima stagione di, verranno destinati ad AMREF. I...Pio e Amedeo danno in beneficienza i bonifici degli ospiti dell’ultima stagione di Emigratis. I bonifici “scroccati” alle celebrità andranno tutti ad AMREF. Non solo divertimento e spettacolo per i du ...Dalla comicità di Pio e Amedeo nasce un progetto che servirà per la costruzione di pozzi di acqua potabile in Kenya ...