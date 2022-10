Buriani | “Il Milan di Pioli può vincere la seconda stella Sul Monza …”

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Ruben, ex giocatore di, ha parlato della sfida di domani pomeriggio a 'San Siro' ma non soltanto. Le dichiarazioni

E poi a giugno a San Siro, per il ritorno: era già- Monza, ma in B. Due gare vissute da ex biancorosso., ricordi di quella doppia sfidaHa giocato nel Monza e neldegli anni '70 ed entrambe le tifoserie lo hanno amato. Rubenè il grande ex della sfida tra le due squadre di Silvio Berlusconi. Ha parlato a La Gazzetta dello Sport: SECONDA STELLA - "...Il Milan di Stefano Pioli è da anni una certezza del calcio italiano. Il gioco propositivo e verticale dei rossoneri è diventato un marchio distintivo in ...Il doppio ex di Milan e Monza Ruben Buriani è stato intervistato questa mattina alla Gazzetta dello Sport e ha parlato della partita che si giocherà domani tra le due ...