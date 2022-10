Brucia sterpaglie | sviene e cade nel fuoco | un uomo è morto dopo 5 giorni

(Di venerdì 21 ottobre 2022) AGI - E'cinquedi atroce agonia un agricoltore residente a Pignataro Interamna, nel sud del Frusinate, rimasto vittima di un tragico incidente. L', nel pomeriggio di domenica 16 ottobre, era impegnato nella bonifica di un terreno di sua proprietà in via Felci quando,aver dato alle fiamme delle, annebbiato dal fumo, è finito proprio sul rogo. Vaste e profonde le ustioni che ha riportato su tutto il corpo e che non gli hanno lasciato scampo nonostante i soccorsi immediati ed il trasferimento in eliambulanza a Roma.

