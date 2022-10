“Blonde” e aborto | l’uso-abuso di Marilyn

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 21 ottobre 2022)è l’ultima pellicola (si fa per dire visto che è un film per Netflix) di Andrew Dominik. Il titolo “” è come una sineddoche, una parte per il tutto, che rende riconoscibile la protagonista indiscussa del film:Monroe.però non racconta. È invece un film sul trauma, sull’e sul senso di colpa.è un film crudo, a tratti horror, che per utilizzare le parole di Marina Pierri è “cannibale”. Il film ha infatti divoratoMonroe, l’ha digerita e rilasciata sullo schermo in lacrime e disperata. Non c’è un’altra donna sullo schermo, non c’è Norma Jean, c’è soloin tutta la sua finzione. Lo sguardo è quello patriarcale di Andrew Dominik che vedecome un ...