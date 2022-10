Globalist.it

Lo ha detto Anna, deputata del Pd e vicepresidente della Camera, in un'intervista a Radio Immagina, la web radio dem. 'Draghi, motore dell'accordo europeo trovato la notte scorsa sul tetto al ...... realizzato dall'Istituto nazionale di ricerche Format Research, diretto da Pierluigi, b en ... 'Il clima di fiducia in costante calo logora, penalizza lo spirito di impresa ma, per- ... Ascani (Pd) contro Meloni: “Un governicchio che sta insieme con la colla” Le opposizioni spiazzate dalle consultazioni lampo di Giorgia Meloni al Quirinale. Il Pd si attacca a Draghi; Calenda pronostica che "il governo durerà sei mesi, Salvini e Berlusconi faranno i populis ...Sembra tutto sia nato da una scaramuccia tra fidanzati. Una lite che, però, si è trasformata in un parapiglia, fuori un bar di via Ascanio Sobrero in zona Marconi. La discussione di coppia, non si cap ...