X Factor 2022 | le Last Call Questa Sera su Sky Uno | per scegliere chi andrà al Live Show

Siete pronti per una nuova puntata di XAvete voglia di scoprire chi saranno i 12 concorrenti che parteciperanno al Live Show e che, sotto la guida dei giudici, ce la metteranno tutta per vincere il talent show targato Sky e ...Tutto su X: giudici, puntate, concorrenti, ospiti Come guardare X -in streaming su SkyGo Come abbonarsi a Sky per vedere Xin streaming X -in streaming su TV8 Come ...Last call, ovvero ultima chiamata. Questa sera su Sky e in streaming su NOW, arriva lo step conclusivo delle selezioni in cui i giudici di X Factor 2022 - Fedez, Ambra ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...