Tentano di rubare la borsa a una donna | denunciati tre 15enni

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Hanno tentato di strappare laad unadi 60 anni. La vittima ha resistito e lori si sono dati alla fuga. Scattato l’allarme però sono stati rintracciati dai carabinieri e dalla polizia locale e. Il fatto è avvenuto ieri in via Roma a Pomigliano d’Arco. I protagonisti della vicenda sono tre ragazzi di appena 15 anni. I tre, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, hannodi strappare laa tracolla della vittima ma la 60enne ha resistito. I ragazzi quindi sono fuggiti a piedi per le strade del centro cittadino. Partita la richiesta di aiuto al 112 i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna e agli agenti della Polizia locale del posto di si sono messi sulle tracce dei tre minori. Dopo ...

Sky Tg24

Ladri nella scuola primaria di Parabiago. Un arresto da parte dei Carabinieri. Ladri a scuola, stavano scappando con 25 tablet e pc Uno dei due ladri è stato bloccato dai Carabinieri e arrestato. L'...Sorpresi ada un furgone Ducato, dopo aver rotto il finestrino, vengono messi in fuga dalle urla della suocera del proprietario del mezzo. È accaduto nel centro di Canicattì. Due malviventi hanno infranto ... Napoli, tentano di rubare borsa a una donna: denunciati tre minori CAGLIARI. È stata sorpreso dai poliziotti mentre rovistava dentro un'auto in sosta, con il vetro della portiera rotto. È finito in manette a Cagliari un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell'ordin ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...