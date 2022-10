Striscia la Notizia | la mamma di Riccardo | “Su Parco della Madonnetta | non hanno ricordato la morte di mio figlio”

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Fa discutere uno degli ultimi servizi televisivi di “la”, dove il noto telegiornale satirico si è interessato del grave degrado che interessa il. Sull’area verde presente tra il territorio di Acilia e l’Axa, il programma di Canale 5 racconta una verità parziale. Sicuramente si parla del grave abbandono istituzionale di questo punto del X Municipio, ma vengono omessi i fatti di cronaca legati alladel giovanePica, in un epilogo tragico proprio scaturito proprio dallo stato del. A ricordarne la tragedia, con le lacrime agli occhi, è proprio la madre, la signora Daniela Salustri. La donna non solo vorrebbe una pulizia di questo spazio all’interno dell’entroterra del X Municipio, ma soprattutto ...

GUARDA IL VIDEO DELL'INCIDENTE A LUCI ROSSE DI BELEN RODRIGUEZ Ennesimo Tapiro d'Oro da parte dilaper i Ferragnez dopo il video con protagonista il piccolo Leone: 'Non lo ...Gotham Knights è un insieme di sensazioni. Amo il chiasso e il dolce delirio chenelle strada di Gotham City, mi ha sempre affascinato. Una città fatta di maschere e ... Lanon serve ...Si chiamerà “Viva Rai2” il nuovo programma di Fiorello per la Rai. Dopo il clamore mediatico a seguito del comunicato del Cdr del Tg1, l’Amministratore ...Si chiamerà “Viva Rai2” il nuovo programma di Fiorello per la Rai. Dopo il clamore mediatico a seguito del comunicato del Cdr del Tg1, l’Amministratore ...