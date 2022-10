Regno Unito | Liz Truss si è dimessa | il suo governo al capolinea dopo meno di due mesi – Il video

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ad appena sei settimane dall’insediamento del suo, Lizsi èdalla carica di primo ministro. L’annuncio, avvenuto di fronte alla residenza di Downing Street, arrivasettimane tumultuose per l’esecutivo conservatore. La sua controversa manovra di bilancio, annunciata a settembre, ha causato panico sui mercati e proteste in tutto il Paese. La scorsa settimana, la premier conservatrice ha rinunciato alla manovra economica di impronta neoliberista e sostituito il suo cancelliere dello Scacchiere Kwasi Kwarteng con il tecnocrate Jeremy Hunt. La marcia indietro di, però, non è bastata. Ieri pomeriggio si èanche la ministra dell’Interno, Suella Braverman, e in serata ilha rischiato di essere sconfitto dall’opposizione in una ...