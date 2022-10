Prima mondiale | un nuovo modello e un nuovo trattamento per i disturbi dell' umore registrano un tasso di successo estremamente elevato

(Di giovedì 20 ottobre 2022) LONDRA, 20 ottobre 2022 /PRNewswire/Il Centro di Psichiatria di Londra ha pubblicato il primoal mondo per iche prevede la medicina di precisione e ilmitocondriale con levotiroxina ad alto dosaggio e rTMS (in attesa di brevetto). Sostenuto dai risultati di una coorte di 55 pazienti, questo è il primo studio mai pubblicato che dimostra il pieno recupero dei sintomi misti e depressivi gravi in tutte le forme di disturbo bipolare. L'articolo "Unprotocollo dicombinato di levotiroxina ad alto dosaggio e stimolazione magnetica transcranica ripetitiva per ildeio spettro bipolare a ciclo rapido: una ...

Presskit

Mourinho ha risposto con la vittoria dellaedizione della Conference League, mettendo fine ad ... il suo colpo di calciomercato estivo e che è in via di recupero (ma per l'imminente), e ...... alla volta della loro città natale, Cracovia, in Polonia, dove hanno trascorso l'infanzia e parte dellagiovinezza tra drammatici avvenimenti storici: la seconda guerra, l'Olocausto, ... "Anche la prima guerra mondiale è nata senza che nessuno la volesse", adesso serve pace, Cacciari • PRESSKIT Abbiamo raggiunto telefonicamente Marco Villa, ct della Nazionale italiana di ciclismo su pista che, dopo una splendida stagione, si sta godendo un po’ di meritato riposo prima di tornare al lavoro a ...Si sta per entrare ne vivo del rush finale prima della pausa Mondiale. La Lazio da qui al 13 novembre dovrà disputare altri sette match che diranno molto sul resto della stagione.