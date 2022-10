Nel 2022 | gli italiani scelgono sempre di più l’ecommerce che cresce del 30%

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 20 ottobre 2022) L’aumento dei prezzi e dell’inflazione hanno conseguenze non solo sull’economia italiana. Ne risentono le famiglie, che ogni giorno devono inventarsi nuovi modi per arrivare a fine mese. Ne risentono le diverse industrie del paese, come quella del turismo, che già annuncia la crisi per la famosa Settimana Bianca. Per questo,più esperti del settore consigliano modi per risparmiare su tutto quello su cui si può risparmiare, sulle bollette del gas fino allo shopping online. La spesa èpiù digitale Che sia colpa della guerra in Ucraina o una delle tante conseguenze della pandemia, fare acquisti èpiù costoso. Secondo l’Istat, begli ultimi mesi, i prezzi di frutta e verdura sono aumentati, con un rincaro annuo del 9,7%. Sono cresciuti i prezzi per i prodotti della casa e per la persona (solo ad agosto hanno registrato ...