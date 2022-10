Nba | esordio da record ma con sconfitta per Banchero - Sport - Basket - quotidiano net

Sport Mediaset

Nella sconfitta contro Detroit, il lungo fa registrare una prova da 27 punti, 9 assist e 5 assist. Meno di un minuto in campo invece per Fontecchio, ma i suoi Utah Jazz battono ...Cifre che hanno impressionato gli osservatori visto che l'ultimo rookie (ovvero giocatore al primo anno di) a esordire con un bottino di almeno 25 punti, 5 rimbalzi e 5 assist era stato - nel ... Nba, esordio vincente per Warriors e Celtics - Sportmediaset Nella sconfitta contro Detroit, il lungo fa registrare una prova da 27 punti, 9 assist e 5 assist. Meno di un minuto in campo invece per Fontecchio, ma i suoi Utah Jazz battono Denver ...Per lui cifre simili a quelle del primo match di LeBron James Le attese non sono andate deluse: la prima partita in NBA di Paolo Banchero – il giocatore di passaporto italiano che è stata la prima ...