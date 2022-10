Nato | ' Iran fornisce droni alla Russia' Sanzioni Usa e Ue a regime Ayatollah

...04:28 La Casa Bianca: iraniani in Crimea per appoggiare russi sul lancio dei droni L'ha ...terroristiche che vengono condotte sotto gli auspici di Kiev e con la partecipazione diretta della'. ......un simbolo per Putin - Chi c'è dietro Inchiesta esclusiva - La spia russa che ha infiltrato la...50 Droni alla Russia: l'Ue approva nuove sanzioni contro l'11:09 Energia: Scholz, con price ...Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che “tutte le informazioni” indicano che l’Iran fornisce droni alla Russia e ha avvertito che questa collaborazione militare è una viola ...Il segretario generale della Nato ha affermato che gli ucraini ora sono in grado di ... in una telefonata con l'omologo croato Gordan Grlic-Radman in cui ha affermato che l'Iran è "fermamente ...