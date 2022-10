Minaccia di buttarsi | ponte chiuso da più di un giorno

Un uomo di 48 anni si trova da ieri mattina sul cavalcavia del raccordo di Napoli che si collega con il quartiere Pianura . Da circa 24 ore l'uomodi suicidarsi e ha bloccato il traffico nei quartieri del capoluogo campano. Da ieri mattina sono i carabinieri, insieme a un negoziatore , stanno provando a convincerlo a desistere. Sul ...Non integra né violenza néla cd. resistenza meramente passiva (ad esempio,a terra, rifiutarsi di obbedire ecc.) e quindi essa non integra il delitto in esame neppure nel caso in ...Dalle prime ore di questa mattina, un uomo si trova sul viadotto che collega Pianura al Vomero, dal quale minaccia di buttarsi: inutili i tentativi di approccio. E’ una giornata di paura quella che si ...Un uomo di 48 anni residente a Napoli minaccia di buttarsi dal ponte che collega Vomero e Pianura pare per ragioni sentimentali.