Grieco Indire | “non basta introdurre tecnologie | bisogna formare al digitale docenti e dirigenti ITS? Occasione per occupazione ragazzi e ragazze” INTERVISTA

(Di giovedì 20 ottobre 2022) A margine della prima giornata di Fiera Didacta 2022 che si svolge a Misterbianco, in provincia di Catania, abbiamoto Cristina, presidente. L'articolo): “nonalper

Indire

... il sindaco del Comune di Misterbianco, Marco Corsaro, Federico Portoghese , commissario straordinario della Città metropolitana di Catania, la presidente di, Cristina, Giuseppe Pierro ,...... Istituto nazionale di documentazione e ricerca educativa, sono illustrati nelle interviste con il presidente di Firenze Fiera Lorenzo Becattini e con la presidente diCristina. ... Al via domani l'edizione siciliana di Fiera Didacta Italia – Indire Si apre domani (giovedì) negli spazi di SICILIA FIERA Exhibition Meeting Hub a Misterbianco, in provincia di Catania, la prima edizione di Fiera Didacta Italia Edizione Siciliana, il più importante ev ...L'innovazione nella scuola italiana arriva in Sicilia dove dal 20 al 22 ottobre si svolgerà negli spazi di SICILIA FIERA Exibithion Meeting Hub a Misterbianco ...